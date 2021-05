COD Black Ops Cold War, rumor: sta per tornare la famigerata Hijacked di Black Ops 2?

Dopo aver snocciolato tutta una serie di indiscrezioni sull'uscita di Modern Warfare 3 Remastered, il leaker TheMW2Ghost si dice certo del fatto che in COD Black Ops Cold War assisteremo presto al ritorno della famigerata Hijacked, una delle mappe più iconiche (e controverse) del comparto multiplayer di Black Ops 2.

Ambientata su di uno yacht di lusso abbandonato dai suoi precedenti propretari e lasciato alla deriva, Hijacked cala gli utenti in uno stage dagli spazi angusti che, similarmente a quanto avviene in scenari altrettanto celebri come quello di Nuketown, si produce in sfide imprevedibili e dal ritmo estremamente serrato.

Ebbene, stando alle informazioni raccolte da TheMW2Ghost lo sviluppo della nuova versione della mappa Hijacked sarebbe in uno stadio tanto avanzato da spingere la "gola profonda" di Activision a spiegare come "le probabilità per il ritorno di Hijacked nel corso della prossima Stagione di Cold War sono del 90%".

In base alle anticipazioni di questo leaker che, in passato, ha dato più volte prova della sua affidabilità come nel caso delle previsioni azzeccate per il ritorno della mappa Express in COD Black Ops Cold War, durante la Stagione 4 dovremmo ritornare nello yacht che ha fatto da sfondo alle battaglie multiplayer di COD Black Ops 2 nell'ormai lontano 2012, presumibilmente in una forma aggiornata e con un layout delle stanze rivisto.

In attesa di scoprire cosa bolle in pentola dalle parti di Activision, vi rimandiamo al nostro approfondimento sulle novità della Stagione 3 di Cold War tra mappe modalità e missioni.