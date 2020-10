COD Black Ops Cold War nel trailer PC: ecco le specifiche ufficiali da Minime a Ultra RTX

Le alte sfere di Activision pubblicano un nuovo trailer per la versione PC di Call of Duty Black Ops Cold War e annunciano le specifiche ufficiali del kolossal sparatutto in arrivo a novembre.

L'azienda videoludica statunitense accompagna le schede con i Requisiti Minimi e le Specifiche Consigliate (con o senza Ray Tracing), Competitive e Ultra RTX a un ampio approfondimento sulle caratteristiche accessibili nella versione PC di Black Ops Cold War.

Realizzata in collaborazione con Beenox, la trasposizione PC del kolossal FPS di Treyarch vanterà 200 impostazioni di personalizzazione, il framerate sbloccato, ombre e occlusione ambientale gestiti in Ray Tracing, il supporto alle tecnologie NVIDIA DLSS e Reflex, il supporto alle configurazioni Multi-Monitor o con schermi Ultrawide e, ultimo ma decisamente non per ordine di importanza, il Crossplay con le altre versioni del gioco.

Requisiti minimi

OS: Windows 7 64-Bit (SP1) o Windows 10 64-Bit (v.1803 o successive)

CPU: Intel Core i3-4340 or AMD FX-6300

RAM: 8GB

HDD (al lancio): 50GB (solo multiplayer), 150GB (tutte le modalità)

Video: NVIDIA GeForce GTX 670 / GeForce GTX 1650 o Radeon HD 7950

Specifiche consigliate (60fps, grafica impostata su Medio, Ray Tracing disattivato)

OS: Windows 10 64 Bit (ultimo aggiornamento)

CPU: Intel Core i5-2500K o AMD Ryzen R5 1600X processor

RAM: 12GB

HDD (al lancio): 150GB di spazio su disco rigido

Video: NVIDIA GeForce GTX 970 / GTX 1660 Super o Radeon R9 390 / AMD RX 580

Specifiche consigliate (Ray Tracing)

OS: Windows 10 64 Bit (ultimo aggiornamento)

CPU: Intel i7-8700K o AMD Ryzen 1800X

RAM: 16GB

HDD (al lancio): 150GB di spazio su disco rigido

Video: NVIDIA GeForce RTX 3070

Specifiche competitive (alti FPS su monitor con elevato refresh rate)

OS: Windows 10 64 Bit (ultimo aggiornamento)

CPU: Intel i7-8700K o AMD Ryzen 1800X

RAM: 16GB

HDD (al lancio): 150GB di spazio su disco rigido

Video: NVIDIA GeForce GTX 1080 / RTX 3070 o Radeon RX Vega64

Specifiche Ultra RTX (alti FPS, 4K e Ray Tracing attivo)

OS: Windows 10 64 Bit (ultimo aggiornamento)

CPU: Intel i9-9900K o AMD Ryzen 3700X

RAM: 16GB

HDD (al lancio): 250GB di spazio su disco rigido

Video: NVIDIA GeForce RTX 3080

La commercializzazione di COD Black Ops Cold War è prevista per il 13 novembre su PC, PS4, Xbox One e Xbox Series X|S, oltreché su PS5 a partire dal 19 novembre. Avete già visto il trailer di lancio di COD Black Ops Cold War?