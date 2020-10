COD Black Ops Cold War: Treyarch prende in giro i dataminer nel codice di gioco

Treyarch sapeva molto bene che i dataminer avrebbero preso d'assalto la versione PC dell'Open Beta di Call of Duty Black Ops Cold War e hanno quindi deciso di inserire delle bizzarre linee di codice per prendere in giro i leaker.

Analizzando i file dello sparatutto è infatti possibile trovare dei riferimenti a Stagione 1, microtransazioni, trucchi e loot box che però non contengono altro che dei link ad un filmato YouTube che nel bene o nel male abbiamo visto tutti e che rappresenta il peggior modo per "trollare" qualcuno: il video musicale del brano Never Gonna Give You Up di Rick Astley. Insomma sembra proprio che il team di sviluppo abbia deciso di "Rick-rollare" i dataminer e rendendogli leggermente più difficile il tentativo di reperire tra le linee di codice delle informazioni di rilievo sui contenuti che troveremo nella versione finale del gioco.

In attesa che emergano anche informazioni utili dai file dello shooter in soggettiva, vi ricordiamo che Treyarch ha sbloccato tutti gli accessori per le armi nell'ultimo giorno dell'Open Beta di Call of Duty Black Ops Cold War. Non dimenticate inoltre di dare un'occhiata al nostro hands on della versione beta di COD Black Ops Cold War.