COD Black Ops Cold War: l'ultimo update sistema le sfide giornaliere e il League Play

Continua il supporto costante da parte di Treyarch a Call of Duty Black Ops Cold War, il quale ha ricevuto nel corso delle ultime ore un aggiornamento minore che punta a risolvere alcune problematiche legate alle varie modalità di gioco.

Per quello che riguarda il multiplayer classico, installando l'aggiornamento in questione si risolvono alcuni fastidiosi problemi che impediscono di completare correttamente un paio di missioni giornaliere e stagionali a causa del tracking dei progressi. Parliamo nello specifico delle sfide che richiedono di eliminare nemici con le loro armi e quella che tiene conto degli assist durante l'attivazione di un Aereo Spia (l'equivalente dell'UAV in Black Ops). Anche la modalità competitiva League Play è stata oggetto di piccole modifiche ed ora tutti i problemi riguardanti le ladder possono essere risolti giocando una partita. Troviamo infine una piccola serie di ritocchi alla modalità Zombies, la quale presenta ora una serie di miglioramenti alla stabilità e impedisce l'arrivo di bug o glitch grafici in situazioni specifiche.

