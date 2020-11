COD Black Ops Cold War: il primo update sistema gli spawn nel multiplayer

Trayarch ha da poco pubblicato un nuovo aggiornamento per tutte le versioni di Call of Duty Black Ops Cold War, il quale dovrebbe sistemare una serie di piccole problematiche legate al multiplayer online e alla modalità Zombies.

L'update, che prepara il gioco all'arrivo della mappa gratuita Nuketown '84 e segna ufficialmente l'inizio del supporto gratuito post-lancio dello sparatutto in prima persona, mira infatti a sistemare piccoli bug che hanno infastidito i giocatori in questi primi giorni di permanenza del gioco sul mercato. Tra questi troviamo la distribuzione degli spawn, in particolar modo quelli delle mappe Armada e Crossroads, che in alcuni casi impedivano agli utenti di godersi l'esperienza a causa di alcune problematiche. Anche il perk Antischegge è stato sistemato, dal momento che molti giocatori subivano ugualmente ingenti danni dalle esplosioni nonostante avessero equipaggiato il potenziamento. Per quello che riguarda la modalità Zombies, sono stati sistemati bug legati a specifici Potenziamenti da campo e ad alcuni nemici.

Prima di lasciarvi al chengelog ufficiale sul sito di Treyarch, vi ricordiamo che presto potrebbe arrivare la condivisione dei loadout personalizzati di Call of Duty Black Ops Cold War sui social network.