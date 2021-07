COD Black Ops Cold War: la versione PC supporta ora il DualSense di PS5

Con la pubblicazione dell'aggiornamento della Stagione 4 Furiosa di Call of Duty Black Ops Cold War è arrivata anche una gradita funzionalità aggiuntiva per i possessori del gioco su PC.

Una volta installato l'ultimo update è infatti possibile collegare un DualSense, il controller di PlayStation 5, per sfruttare anche su PC le sue funzionalità esclusive come il feedback aptico e i grilletti adattivi. Entrambe le funzionalità possono essere utilizzate solo quando la periferica è collegata al PC tramite un cavo USB e, nel caso in cui non doveste gradirle, è possibile aprire il menu delle impostazioni per decidere se disattivarne una o disabilitarle entrambe. Lo sparatutto Activision è solo l'ultimo di una serie di giochi che proprio nelle ultime settimane ha accolto il supporto ufficiale al controller PlayStation 5, che può essere utilizzato in sempre più titoli PC permettendo così di vivere un'esperienza pressoché identica a quella che si avrebbe sulla console next-gen Sony.

A tal proposito, vi ricordiamo che Dirt 5 sta per accogliere su PC il supporto al DualSense di PS5 con un importante update. Non dimenticate inoltre che COD Black Ops Cold War sta per festeggiare la Stagione 4 Furiosa con una settimana gratis.