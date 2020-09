COD Black Ops Cold War: il video leak del multiplayer svela il ritorno degli Scorestreak

Nel corso delle ultime ore è spuntato in rete un video rubato del multiplayer classico di Call of Duty Black Ops Cold War, il quale ha fornito agli appassionati la possibilità di scrutare alcune interessanti informazioni sul comparto online dello shooter in prima persona.

Osservando attentamente il filmato, la cui qualità non è eccelsa, possiamo notare il ritorno delle Serie di Punti, marchio di fabbrica degli episodi di COD targati Treyarch. Stando alla descrizione presente nel menu di caricamento, sarà possibile eseguire diverse azioni in gioco per accumulare punti e scatenare sugli avversari vari tipi di Scorestreak. Pare inoltre che le stesse uccisioni effettuate tramite questi bonus permetterà di accumulare punti, anche se in questo caso la loro quantità è ridotta rispetto alle eliminazioni classiche.

Nel corso del filmato notiamo inoltre il ritorno dei Potenziamenti da Campo visti anche in Modern Warfare e Warzone e la presenza delle Wildcard, uno slot extra del loadout che permette di abilitare un particolare bonus. Nel caso del video leak, chi sta giocando ha attivato la Wildcard chiamata Perk Greed, la quale consente di utilizzare due perk per ogni categoria. Sempre a proposito dell'equipaggiamento, notiamo che le armi hanno 5 slot per gli accessori e una progressione basata sul livello proprio come l'ultimo COD e tra gli strumenti di morte troviamo XM4, AK-74u, M16 e il Gallo SA12 Shotgun.

Tra le altre particolarità del gioco troviamo il ritorno di due feature direttamente da Black Ops 4, ovvero di un indicatore degli HP sulla testa di ogni avversario (probabile indice dell'aumento del TTK, ovvero della quantità di colpi necessaria ad abbattere un nemico) e di una sequenza finale in ogni match dedicata all'azione migliore della partita.