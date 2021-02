COD Black Ops Cold War e Warzone: in arrivo un fix per il problema dei silenziatori

I giocatori di Call of Duty Black Ops Cold War e Warzone non hanno gradito le recenti modifiche apportate ad alcuni silenziatori per le armi e gli sviluppatori hanno promesso l'arrivo di un fix che farà in modo che questo tipo di accessori torni a funzionare correttamente.

Il problema principale risiede nell'alterazione della velocità dei proiettili applicando alle armi di Call of Duty Black Ops Cold War specifici silenziatori, il cui utilizzo rende quindi le bocche da fuoco provenienti dall'ultimo capitolo meno efficaci rispetto a quelle di Modern Warfare. Per garantire il corretto bilanciamento del gioco, che ha appena accolto la Stagione 2, il team di sviluppo ha assicurato che è già al lavoro su un fix che verrà pubblicato a breve e che, stando alle dichiarazioni pubblicate sui social, "riporterà i silenziatori alla loro vecchia gloria". Se quindi siete amanti di questi accessori, a breve potrete tornare ad utilizzare tutte le nuove armi senza rinunciare al loro utilizzo o ad avere uno svantaggio provocato dalla minore velocità dei proiettili sparati.

In attesa della pubblicazione della patch, vi ricordiamo che la modalità Prop Hunt è tornata in COD Black Ops Cold War. Non dimenticate inoltre che sulle nostre pagine trovate il codice per sbloccare gratis gli accessori Doritos e Mountain Dew in COD Black Ops Cold War.