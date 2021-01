COD Black Ops Cold War e Warzone: Bulldozer è ora disponibile nel negozio

Activision ha appena pubblicato nel negozio di Call of Duty Black Ops Cold War e Warzone un bundle contenente il primo operatore aggiuntivo della Stagione 1, il quale può essere acquistato con i Punti COD acquistati o sbloccati grazie al pass.

Ecco il contenuto del Tracer Pack Bulldozer Operator Bundle:

Bulldozer: skin leggendaria per l'operatore Bulldozer

skin leggendaria per l'operatore Bulldozer Invidia mostruosa: progetto leggendario per fucile tattico

progetto leggendario per fucile tattico Emicrania: progetto leggendario per fucile a canna liscia

progetto leggendario per fucile a canna liscia Mano pesante: progetto leggendario per arma da mischia

progetto leggendario per arma da mischia Promemoria mortale: orologio raro

orologio raro Montante martello: mossa finale leggendaria

mossa finale leggendaria Il penetratore: portafortuna raro per le armi

portafortuna raro per le armi Martello demoniaco: emblema leggendario

Acquistando questo pacchetto, il cui costo è di ben 2.400 Punti COD (l'equivalente di circa 24 euro, a meno che non si acquistino in blocco dei punti per risparmiare), si sblocca immediatamente l'accesso alla nuova arma da mischia chiamata Maglio. Quanto in uso, inoltre, le armi protagoniste dei progetti permettono ai giocatori di sparare dei proiettili che lasciano una scia verde, in maniera simile a quanto visto con Nikto ed altri operatori lo scorso anno in Call of Duty Modern Warfare. Va infine precisato che tutti gli oggetti inclusi nel bundle potranno essere utilizzati esclusivamente in Call of Duty Black Ops Cold War e Warzone.

Avete già letto i nostri consigli su come trovare l'easter egg di Zombies nella campagna di COD Black Ops Cold War?