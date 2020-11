COD Black Ops Cold War e Warzone: codici per sbloccare gratis skin, ciondoli ed emblemi

Grazie al lavoro della community, il sito legato all'ARG di Call of Duty Black Ops Cold War non ha più segreti e Activision ha deciso di ricompensare gli utenti con una gran quantità di oggetti in game da sbloccare tramite il riscatto di codici sul sito ufficiale.

Questi codici sono uguali per tutti i giocatori e sono molto semplici da riscattare. Se siete interessati ad ottenere queste ricompense, dovete innanzitutto visitare il sito ufficiale di Call of Duty ed effettuare l'accesso con il vostro profilo. A questo punto entrate nella pagina dedicata al riscatto dei codici ed inserite queste sequenze di numeri e lettere:

CBHB-BGZ4D-PWXN: sblocca un emblema a tema Zombies ed un ciondolo raffigurante il cavallo degli scacchi (Call of Duty Black Ops Cold War)

sblocca un emblema a tema Zombies ed un ciondolo raffigurante il cavallo degli scacchi (Call of Duty Black Ops Cold War) TRQ5-Y3RZZ-263Z: sblocca un progetto per il fucile d'assalto, un ciondolo raffigurante un pedone bianco degli scacchi, una verniciatura per veicoli, 5 biglietti da visita, 5 emblemi e 5 spray (Call of Duty Warzone)

sblocca un progetto per il fucile d'assalto, un ciondolo raffigurante un pedone bianco degli scacchi, una verniciatura per veicoli, 5 biglietti da visita, 5 emblemi e 5 spray (Call of Duty Warzone) QJXY-TGGEK-EXGN: verniciatura per veicoli Mako (Call of Duty Warzone)

verniciatura per veicoli Mako (Call of Duty Warzone) CKYX-3HRRV-H97S: verniciatura per veicoli Iron Curtain (Call of Duty Warzone)

Una volta riscattati i codici, le ricompense vi verranno automaticamente assegnate nel gioco al prossimo avvio e non dovrete quindi far altro che lanciare il gioco sulla vostra piattaforma di riferimento per trovare ogni singolo oggetto nell'Armeria o nella Caserma. Nel caso in cui i codici non dovessero funzionare sul vostro profilo è probabile che dobbiate visitare il sito Pawntakespawn, creare un account ed inserire il seguente codice nella pagina legata ad uno degli ultimi enigmi: 1pieces9in8play1.



A proposito di oggetti che si possono ottenere gratuitamente, sulle nostre pagine potete trovare anche i consigli per ottenere gratis il progetto Battle Worn e un ciondolo in Call of Duty Black Ops Cold War.