COD Black Ops Cold War e Warzone: come sbloccare gratis Cacciatore di Ombre R1

L'aggiornamento di metà Stagione 2 di Call of Duty Black Ops Cold War e Warzone è ora disponibile e grazie al suo arrivo è possibile per tutti i possessori dei due giochi accedere alla nuova balestra che prende il nome di Cacciatore di Ombre R1.

Come tutte le armi presenti nei due sparatutto in prima persona targati Activision, anche questa balestra si può aggiungere all'armeria senza costi aggiuntivi e tutto ciò che occorre fare è completare una sfida piuttosto semplice.

Ecco di seguito l'obiettivo della missione che consente di sbloccare gratuitamente la balestra Cacciatore di Ombre R1:

"Usando un'arma priva di accessori, ottieni 3 medaglie 'Un colpo, un morto' in 15 partite diverse."

Rispetto a tutte le altre armi proposte nel corso delle ultime settimane, potete facilmente intuire come questa sfida permetta di entrare in possesso della nuova arma senza particolari sforzi. Per poter portare a termine la sfida basta creare una classe con un potente fucile a pompa o, ancora meglio, un fucile di precisione e rimuovere qualsiasi tipo di accessorio. A questo punto entrate in una qualsiasi playlist 24/7 come Nuketown ed eliminate almeno tre nemici con un solo proiettile, assicurandovi che la medaglia "Un colpo, un morto" appaia nella parte alta dello schermo. Ripetete questo procedimento nel corso di quindici partite diverse e potrete inserire l'arma nei vostri loadout personalizzati (si trova nella scheda delle armi secondarie tra i fucili a pompa, le armi corpo a corpo e i lanciamissiili).

Nel caso in cui non vogliate completare la sfida poiché troppo difficile o per velocizzare lo sblocco dell'arma, sappiate che anche in questo caso potete procedere all'acquisto di un qualsiasi bundle nel negozio che contenga almeno un progetto per la balestra Cacciatore di Ombre R1 per ottenere immediatamente accesso all'arma e aggirare la missione.