COD Black Ops Cold War e Warzone: come sbloccare gratis la katana Wakizashi

Da questa sera è disponibile il tanto atteso aggiornamento di metà Stagione 1 di Call of Duty Black Ops Cold War e Warzone, il quale introduce numerose novità tra le quali troviamo anche la Wakizashi, una affilatissima katana con la quale potete affrontare i nemici in tutte le modalità.

Come al solito, anche la Wakizashi può essere sbloccata in maniera gratuita semplicemente portando a termine una sfida, la quale potrebbe non essere semplicissima per i giocatori che non possiedono COD Black Ops Cold War.

Ecco di seguito la descrizione della missione da completare:

"Esegui 2 mosse finali in 10 partite diverse con il coltello da battaglia equipaggiato."

Ciò significa che per entrare in possesso dell'arma occorre eseguire una doppia mossa finale in dieci partite diverse e, come potete facilmente intuire, completare quest'obiettivo in Warzone è davvero complesso e il modo più semplice per riuscirci è nel multiplayer classico. Per eseguire una mossa finale non occorre far altro che andare alle spalle di un avversario e tenere premuto il tasto dedicato all'attacco corpo a corpo, così che il vostro alter ego digitale mossa dare il via ad un'animazione tramite la quale metterà KO il nemico. Prima che proviate a completare la sfida, non dimenticate di inserire il coltello da battaglia nel vostro loadout, dal momento che vengono conteggiate per la sfida solo le mosse finali eseguite con l'arma corpo a corpo. Sappiate inoltre che potreste incappare in un bug che non tiene conto dei progressi fatti nelle partite non completate, quindi cercate sempre di non uscire dal match e di restare fino all'ultimo secondo. Se non avete voglia di completare la sfida potete sempre sbloccare l'arma acquistando uno dei bundle a pagamento che includono un progetto per la katana, così da aggiungerla automaticamente all'armeria ed aggirare la missione.

