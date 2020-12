COD Black Ops Cold War e Warzone: come sbloccare gratis MAC-10 e Groza

Come ogni stagione di Call of Duty che si rispetti, anche la Season One di Black Ops Cold War ha introdotto nello sparatutto una nuova coppia di armi che possono essere sbloccate in maniera completamente gratuita non solo dai possessori del gioco, ma anche da chi gioca regolarmente a Call of Duty Warzone.

Per poter aggiungere al proprio arsenale la mitraglietta MAC-10 e il fucile d'assalto Groza non occorre fare nulla di particolare, dal momento che non esistono obiettivi specifici tramite i quali si possono sbloccare queste nuove bocche da fuoco. Entrambe fanno parte della "corsia gratuita" del Pass Battaglia e l'unico modo per sbloccarle è quello di scalare i livelli del pass accumulando un bel po' di punti esperienza. La mitraglietta MAC-10 si può sbloccare infatti come ricompensa gratuita del livello 15 del pass, invece il fucile d'assalto Groza è la ricompensa che si ottiene al raggiungimento del livello 31. Va precisato che per accumulare XP basta giocare qualsiasi modalità di Warzone o Black Ops Cold War che non sia la campagna single player, che è l'unica componente che non ricompensa i giocatori con dell'esperienza. Ciò significa che se non amate la competizione potete dedicarvi anche a Call of Duty Black Ops Zombies e scalare i primi 31 livelli del pass semplicemente eliminando orde di zombi da soli o in compagnia di altri giocatori. Va precisato inoltre che queste armi potranno essere sbloccate anche nel corso delle prossime stagioni, ma per farlo occorrerà completare delle sfide che solitamente risultano essere piuttosto complesse per i giocatori che non possiedono l'accesso alle modalità multigiocatore classiche dello sparatutto.

Vi ricordiamo che avete ancora poco tempo per poter riscattare il bundle a tema natalizio gratuito in Call of Duty Black Ops Cold War.