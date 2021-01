COD Black Ops Cold War e Warzone: come sbloccare gratis il Ripulitore

Nel corso delle ultime settimane sono diverse le armi che Treyarch ha introdotto sia in Call of Duty Black Ops Cold War che in COD Warzone e che i giocatori di entrambi gli shooter in prima persona possono sbloccare in maniera completamente gratuita.

Oggi vi spiegheremo come aggiungere senza costi aggiuntivi al vostro arsenale un nuovo fucile a canna liscia, ovvero il Ripulitore. Come tutte le altre armi aggiunge nel corso della Stagione 1 di Black Ops Cold War e Warzone, anche il Ripulitore può essere sbloccato portando a termine una sfida, che è la seguente:

"Esegui 3 uccisioni di fila senza morire cn un fucile a canna liscia (Hauer 77 o Gallo SA12) in 15 partite diverse."

Come potete leggere nella descrizione, l'obiettivo non è particolarmente difficile se siete in possesso di Cold War e potete quindi partecipare alle partite del multiplayer classico, ma le cose si complicano per chi è intenzionato a soddisfare i requisiti della missione nella battle royale. Il consiglio che possiamo darvi è quello di sfruttare eventuali periodi di prova gratuiti del multiplayer e di partecipare a modalità ambientate in mappe piccole come Nuketown 24/7. L'arma migliore per questo compito è inoltre il Gallo SA12, il quale può sparare rapidamente e consente di eliminare più bersagli senza tempi morti tra un colpo e l'altro.

Se non avete voglia di completare la sfida potete sempre sbloccare l'arma acquistando uno dei bundle a pagamento che includono un progetto per il Ripulitore, così da aggiungerla automaticamente all'armeria ed aggirare la missione. Tra questi troviamo il pacchetto Shock Value, che al prezzo di 1.200 Punti COD (circa 12 euro) permette di ottenere istantaneamente i seguenti oggetti:

Protettore Anti-Crisi - Progetto leggendario per il Ripulitore (fucile a canna liscia Charlie)

Van de Graaff - Portafortuna leggendario per le armi

Arma Sperimentale - Emblema leggendario

Dardo Lazer - Adesivo epico per le armi

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche i consigli su come sbloccare gratuitamente la katana Wakizashi in Call of Duty Black Ops Cold War e Warzone, introdotta proprio con l'aggiornamento di metà Stagione 1 dello sparatutto. Non dimenticate inoltre di dare un'occhiata alla guida su come sbloccare il Maglio in Call of Duty Black Ops Cold War e Warzone, così da poterlo trasformare nel martello di Thor nella modalità Zombies.