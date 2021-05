COD Black Ops Cold War e Warzone: il fucile tattico CARV.2 tra le novità della settimana

Activision e Treyarch hanno da poco pubblicato sui canali social ufficiali di Call of Duty Black Ops Cold War e Warzone una lista delle novità in arrivo con il classico update settimanale.

La principale novità della settimana è ovviamente la nuova arma che i giocatori potranno sbloccare gratuitamente ed utilizzare in Zombies, nel multiplayer e nella battle royale: il fucile tattico CARV.2. L'arma dovrebbe arrivare domani, giovedì 6 maggio 2021, con le solite sfide (una per il multiplayer e una per Zombies) il cui completamento permette di sbloccare senza costi aggiuntivi la bocca da fuoco. Chiunque non voglia completare le sfide può ricorrere alle microtransazioni e sbloccare subito l'arma grazie al bundle intitolato "Plastik Prototype". Per quello che riguarda invece il multiplayer classico, ecco tutte le playlist in arrivo: Yamantau + Diesel 24/7, Party Games (include Sticks & Stones, Prop Hunt e Gioco delle armi) e Scontro con i progetti.

In attesa di scoprire i dettagli sulla sfida del CARV.2, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare uno speciale dedicato alle novità dell'esplosiva Stagione 3 di Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War.

Sapevate che nel corso delle ultime ore sono emersi i primi dettagli su Call of Duty 2021?