COD Black Ops Cold War e Warzone: la nuova operatrice nel Cinematic Trailer

Tutto sembra essere pronto per il lancio della Stagione 5 di Call of Duty Black Ops Cold War e Warzone, previsto per il 12 agosto, ma a Treyarch piace stuzzicare i videogiocatori svelando un po' alla volta le novità del prossimo aggiornamento contenutistico.

Il nuovo trailer cinematografico di Call of Duty Black Ops Cold War e Warzone mostra finalmente in azione la nuova operatrice della Stagione 5, che nei giorni scorsi ci era stata mostrata solo fugacemente. Esperta nell'hacking e nell'infiltrazione, la donna fa vedere di che pasta è fatta caricando una trasmissione in grado di controllare la mentre degli ascoltatori, dando così il via all'ultima parte del perfido piano di Stitch.

Il nome dell'operatrice non è ancora noto, ma possiamo dire con certezza che rappresenterà solamente una delle tante aggiunte previste nel corso della Stagione 5 di Call of Duty Black Ops Cold War e Warzone, tra le quali saranno comprese anche nuove mappe e modalità. L'inizio della season, ricordiamo ancora una volta, è fissato per il 12 agosto: un recente teaser avrebbe anche confermato Call of Duty Vanguard come titolo del prossimo capitolo premium della saga: con tutta probabilità, il reveal avverrà con un evento in Call of Duty Warzone durante la Stagione 5.