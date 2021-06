COD Black Ops Cold War e Warzone: ecco il peso della Stagione 4 su ogni piattaforma

Adesso che l'orario della Stagione 4 di COD Black Ops Cold War e Warzone è stato fissato, emergono anche tutti i dettagli relativi allo spazio che l'aggiornamento per la nuova stagione su ciascuna piattaforma.

Il peso degli aggiornamenti non sarà particolarmente leggero e richiederà di avere abbastanza spazio libero all'interno dei propri hard disk, soprattutto per chi gioca regolarmente con entrambe le produzioni Activision. Ecco di seguito il peso di ciascuna versione di Black Ops Cold War:

PS5 - 30GB

PS4 - 15.5GB

Xbox Series X/S - 31GB

Xbox One - 17.7GB

PC - 21.6GB senza HD Pack, 30.7GB con HD Pack

Per quanto riguarda Warzone lo spazio richiesto è il seguente:

PS5 - 11GB

PS4 - 11GB

Xbox Series X/S - 11.2GB

Xbox One - 11.2GB

PC - 12.3GB senza HD Pack, 13.5GB con HD Pack

I fan troveranno diversi contenuti inediti una volta pronti per tuffarsi nella Stagione 4, tra cui ad esempio nuove mappe, nuove armi, nuovi operatori e nuove modalità di gioco per Outbreak e Warzone. Ricordiamo inoltre che la nuova stagione prevista per il 17 giugno sarà disponibile a partire dalle 6 del mattino. Se volete ingannare la breve attesa che vi separa dal prossimo giovedì potete riguardare il teaser trailer della Stagione 4 di COD Black Ops Cold War e Warzone.