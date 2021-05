COD Black Ops Cold War e Warzone: Rambo e Nakatomi Plaza nel trailer della Stagione 3

A pochi giorni dalla pubblicazione dell'aggiornamento di mezza Stagione 3 per Call of Duty Black Ops Cold War e Warzone, Activision ha pubblicato un nuovo trailer che mette in risalto una delle più grandi novità in serbo per i videogiocatori, ovvero il revival degli anni '80 con protagoniste le icone dell'epoca d'oro del cinema d'azione.

Il nuovo esplosivo trailer vede come protagonista assoluto Rambo, iconico personaggio interpretato da Sylvester Stallone, che tra pochi giorni debutterà in Call of Duty Black Ops Cold War, Warzone e Mobile in qualità di Operatore. In una delle scene che lo vedono protagonista, il veterano della Guerra del Vietman maneggia un arco ricurvo, normalmente utilizzabile solo nella campagna: che sia in arrivo anche nelle modalità multigiocatore? Il filmato ha inoltre confermato una delle teorie che i fan avevano elaborato guardando l'immagine pubblicitaria dell'evento 80' Action Heroes, ossia l'introduzione del grattacielo Nakatomi Tower nella Downtown di Verdansk: per chi non lo sapesse, si tratta dell'edificio che fa da sfondo alle vicende di Die Hard (Trappola di Cristallo in italiano), la prima pellicola in cui è apparso il John McClane di Bruce Willis, anch'egli in arrivo in Call of Duty durante la seconda parte della Stagione 3.

Trovate il trailer in apertura di notizia. Prima di salutarvi, segnaliamo tuttavia che su PS4 e PS5 è già partito il preload dell'aggiornamento di metà stagione di COD Black Ops Cold War e Warzone. Tra le novità, è previsto anche l'Easter Egg di Outbreak in Zombies.