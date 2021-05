COD Black Ops Cold War e Warzone: le skin di Rambo e McClane non piacciono ai giocatori

Seguendo l'esempio di Fortnite, anche i responsabili del franchise di Call of Duty hanno deciso di strizzare l'occhio alla cultura pop, annunciando l'arrivo di Rambo e John McClane di Die Hard in Black Ops Cold War, Warzone e COD Mobile.

Il debutto dei due eroi degli anni '80 è fissato per il 20 maggio, in coincidenza con l'aggiornamento di metà stagione 3, tuttavia i data miner sono già riusciti a scovare i modelli due personaggi, che a quanto pare non sono riusciti a soddisfare i videogiocatori. Le due skin si sono rivelate al di sotto delle aspettative e della fama delle due icone: il modello di Rambo, innanzitutto, è stato giudicato qualitativamente inferiore a quello offerto in Mortal Kombat 11, oltre che troppo basso e magrolino. Alcuni ritengono che i suoi occhi non siano fedeli a quelli della controparte reale, ossia Sylvester Stallone, mentre un Redditor non ha esitato a definirlo un "clown triste". La skin del McClane di Bruce Willis è stata accolta complessivamente meglio, ma non mancano i delusi che la trovano sproporzionata rispetto al protagonista di Die Hard: le spalle troppo piccole e il collo troppo lungo sono le parti del corpo maggiormente prese di mira.

Voi cosa ne pensate delle skin di Rambo e McClane? Potete guardarle anche voi in calce a questa notizia, tenendo bene a mente che i leak provengono dall'engine di Call of Duty Warzone, generalmente ritenuto inferiore rispetto a quello di Call of Duty Black Ops Cold War.