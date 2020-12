COD Black Ops Cold War e Warzone: Stagione 1 e bundle gratis in arrivo, tutte le novità!

Il grande giorno si sta avvicinando. Il 16 dicembre prenderà ufficialmente la Stagione 1 di Call of Duty Black Ops Cold War e Warzone, che offrirà ai videogiocatori tantissimi nuovi contenuti da sbloccare e attività in cui cimentarsi.

No, non avete letto male: l'inizio della Stagione 1 è stato posticipato di sei giorni, dal momento che era inizialmente previsto per il 10 dicembre. Treyarch, in ogni caso, si farà ampiamente perdonare con un ampio ventaglio di iniziative, contenuti e regali. Tanto per cominciare, ha affermato che l'aggiornamento che darà il via alla Stagione 1 sarà il più grande "content drop" della storia di Black Ops, ricordandoci inoltre che segnerà la completa integrazione con il free-to-play Warzone: gli Operatori, le armi, la progressione, le ricompense del Battle Pass, sarà tutto condiviso. Il sistema di avanzamento sarà integrato anche con Modern Warfare.

La Stagione 1 di Call of Duty Black Ops Cold War offrirà nuove mappe Multigiocatore, una rinfrescata alle modalità 6v6 e alle playlist, il ritorno di Gunfight 2v2 in quattro nuove mappe e una gigantesca mappa Fireteam. Tra i nuovi terreni di scontro figurerà anche il ben noto complesso Hollywood Hills di Los Angeles, che farà il suo ritorno subito al lancio del 16 dicembre sotto il nome di Raid e in configurazione 6v6. Sono inoltre previste armi ottenibili gratuitamente, nuove modalità Zombies, sfide stagionali e un sistema di Prestigi Stagionali condiviso tra Black Ops Cold War, Modern Warfare e Warzone.

Per celebrare l'arrivo della Stagione 1 e aiutare i giocatori a salire di livello, Treyarch attiverà il raddoppio dei punti esperienza (sia alla progressione che per le armi) dalle 19:00 di sabato 12 dicembre fino al lancio della nuova stagione. Come se non bastasse, tutti coloro che si collegheranno ai server dalle 19:00 di martedì 8 dicembre alle 08:00 di mercoledì 16 dicembre riceveranno due bundle gratis, contenenti i seguenti oggetti:

“Field Research” Bundle

1 Skin Operatore epica (Park)

1 Blueprint SMG epico

1 Reticolo epico

1 Calling Card epica

1 Ciondolo arma raro

“Certified” Bundle

1 Skin Operatore epica (Garcia)

1 Blueprint Fucile d'Assalto epico

1 Reticolo epico

1 Ciondolo arma raro

Il percorso di avvicinamento alla Stagione 1 di Call of Duty Black Ops Cold War sarà scandito da una serie di interventi. Innanzitutto, martedì 8 dicembre verrà pubblicato un aggiornamento che introdurrà alcune. Un secondo update, che includerà i contenuti della Stagione 1, verrà pubblicato martedì 15 dicembre. Il giorno dopo, il 16 dicembre, i contenuti della Stagione 1 verranno aggiunti con un aggiornamento. Solo dopo la pubblicazione di entrambe le patch potrà finalmente prendere il via la nuova stagione.