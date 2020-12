COD Black Ops Cold War e Warzone, Stagione 1: al via il preload su PS4 e PS5

Sembra che gli accordi tra Sony ed Activision abbiano effetto anche sul nuovo corso di Call of Duty Warzone, dal momento che l'aggiornamento con i contenuti della Stagione 1 di Black Ops Cold War può essere pre-scaricato al momento solo dagli utenti che giocano su PlayStation 4 e PlayStation 5.

Grazie alle testimonianze degli utenti che hanno avviato il download dell'update, pare che le dimensioni dei file da scaricare siano di circa 21 GB e, molto probabilmente, le versioni PC e Xbox One/Xbox Series X dell'aggiornamento avranno dimensioni molto simili. Al momento pare che i dataminer stiano già operando sui file per scoprire quelle che saranno le prossime novità in arrivo oltre a quelle già annunciate e per ora sappiamo solo che la nuova mappa, Rebirth Island, dovrebbe permettere ai giocatori di giocare solo le modalità Trio e Quad in prossimità del lancio ed ospitare partite con un numero di giocatori ridotto rispetto a quanto visto con Verdansk, nella quale possono scontrarsi fino a 150 utenti. Pare inoltre che, a differenza di quanto avvenuto con Modern Warfare, non vedremo un'integrazione vera e propria tra COD Warzone e COD Black Ops Cold War, che malgrado le contaminazioni per quello che riguarda progressione e armeria saranno applicazioni separate.

Va precisato inoltre che il download dell'aggiornamento su PC, Xbox One e Xbox Series X|S sarà disponibile in concomitanza con l'apertura dei server al debutto della Stagione 1 di COD Warzone e Black Ops Cold War, previsto per domani alle ore 8 del mattino.