COD Black Ops Cold War, Stagione 1 Reloaded disponibile: modalità, mappe e altre novità

Come largamente anticipato, oggi 14 gennaio Treyarch ha dato il via alla Stagione 1 Reloaded di Call of Duty Black Ops Cold War, con un aggiornamento mid-season che ha portato con sé un bel po' di novità. Scopriamole assieme.

Innanzitutto, è stata introdotta una nuova arma, la spada Wakizashi, sbloccabile e potenziabile tramite sfide in-game oppure acquistabile sotto forma di Blueprint. Arriva anche la nuova mappa Sanatorium per la modalità Team d'Assalto, un rifugio sperimentale situato nel cuore delle assolate pianure degli Urali, e la nuova modalità multigiocatore 6vs6 Spionaggio, che vede due team contendersi il controllo di una valigetta estremamente importante con all'interno dei codici per un lancio nucleare. Più avanti nel corso della stagione arriveranno anche l'Operatrice senegalese Zeyna Ossou (21 gennaio), la mappa 6vs6 Espress già nota ai giocatori di Call of Duty Black Ops 2 (4 febbraio), e le modalità Snipers Only Moshpit ed Endurance Mode (entrambe ancora prive di una data d'uscita precisa).

Novità anche per Zombies, che si arricchisce con la modalità Frenesia, nella quale dovete tenere d'occhio un conto alla rovescia: se passa troppo tempo senza uccidere un non morto, finite per esplodere! L'unica tregua è rappresentata dal potenziamento Frenesia, che concede qualche momento per tirare il fiato. Il prossimo 4 febbraio verrà introdotta la mappa Firebase Z, mentre già ora, esclusivamente per i giocatori PlayStation, sono disponibili le mappe Raid ed Express per la modalità Assalto Zombi (Onslaught).

A proposito: prima di salutarvi, vi ricordiamo che a partire da oggi è possibile giocare gratis Call of Duty Black Ops Cold War Zombies: la componente a base di non morti sarà a disposizione per tutti i giocatori su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC per un intera settimana.