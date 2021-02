COD Black Ops Cold War e Warzone, Stagione 2: come sbloccare gratis il Machete

L'inizio della Stagione 2 di Call of Duty Black Ops Cold War e Warzone ha visto l'arrivo di numerose armi aggiuntive e, oltre a quelle disponibili nel pass, è presente nell'armeria anche una nuova arma da mischia che può essere sbloccata completando un semplice obiettivo: il Machete.

Grazie a quest'arma, la sezione dedicata alle armi corpo a corpo si amplia ulteriormente e consente ai giocatori di Call of Duty Black Ops Cold War e Warzone di affettare gli avversari con lo strumento di morte la cui descrizione recita: "Lama robusta in acciaio temperato, progettata per la massima resistenza a rottura e scheggiatura. Diffusa in molti paesi tropicali sia come arma, sia come attrezzo agricolo".

Chiunque voglia sbloccare quest'arma da mischia, che potrà poi essere utilizzata nella battle royale, nel multiplayer classico e in Zombies, non dovrà far altro che portare a termine la seguente sfida:

"Ottieni una medaglia Traditore in 15 partite diverse (uccisione corpo a corpo alle spalle)."

Non lasciatevi ingannare dall'obiettivo della sfida, il quale è diverso da quello della missione utile per sbloccare gratis la Wakizashi in COD Black Ops Cold War e Warzone. In questo caso, infatti, non bisogna effettuare delle mosse finali ma solo un attacco corpo a corpo alle spalle dei giocatori avversari ignari della nostra presenza. Il metodo più semplice per completare la sfida è approfittare come al solito delle playlist 24/7 dedicate a mappe più contenute come Nuketown, all'interno delle quali non è così complesso riuscire a trovare qualcuno da colpire silenziosamente. Effettuate un'eliminazione di questo tipo in 15 match diversi (non abbandonate la partita e attendete la sua fine) e l'arma sarà vostra.

Se proprio non avete voglia di completare questa sfida, vi ricordiamo che chiunque acquisterà il bundle River Slasher nel negozio avrà accesso immediato all'arma e al suo esclusivo progetto. Il pacchetto in questione ha un costo di 1.800 Punti COD (circa 18,00 euro) e contiene i seguenti oggetti:

Estirpatore: Progetto leggendario per arma da mischia Echo

Palustre: Skin epica per l'operatore Adler

Disintegratore: Progetto leggendario per fucile d'assalto Alpha

Equalizzatore: Accessorio leggendario

Combattimento: Mossa finale epica

Sorriso dell'alligatore: Portafortuna raro per le armi

Boomerang: Mirino epico per le armi

1 Salto di livello del Battle Pass

