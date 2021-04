COD Black Ops Cold War e Warzone, Stagione 3: ecco quanto peserà l'update

Questa sera sono stati svelati tutti i dettagli dei contenuti in arrivo con la Stagione 3 di Call of Duty Black Ops Cold War e Warzone e, tra questi, troviamo anche il peso dell'aggiornamento che verrà pubblicato a breve su tutte le piattaforme.

Activion e Treyarch hanno infatti aggiornato il blog ufficiale della serie con tutto ciò che riguarda l'update:

Aggiornamento di Call of Duty Warzone - Season 3, in arrivo il 22 aprile 2021 alle ore 6:00 italiane

PlayStation 5: 25,6 GB

PlayStation 4: 25,6 GB

Xbox Series X / Xbox Series S: 25,9 GB

Xbox One: 25,9 GB

PC: 25,2 GB



Aggiornamento di Call of Duty Black Ops Cold War - Season 3, in arrivo il 21 aprile 2021 alle ore 6:00 italiane

PlayStation 5: 12,3 GB

PlayStation 4: 8,1 GB

Xbox Series X / Xbox Series S: 11,6 GB

Xbox One: 8,3 GB

PC: 13,1 GB

Al momento non si hanno informazioni circa il possibile debutto del preload in esclusiva su PlayStation 4, ma è molto probabile che nelle prossime ore gli utenti Sony potranno iniziare a scaricare tutti i file necessari per giocare al lancio della Stagione 3 con almeno un giorno d'anticipo.

Vi ricordiamo che proprio questa sera è arrivata da parte di Treyarch la conferma di un evento di fine Stagione 2 per Call of Duty Warzone.