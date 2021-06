COD Black Ops Cold War e Warzone: la Stagione 4 al via il 17 giugno, ecco l'orario

Dopo il teaser trailer della Stagione 4 di COD Black Ops Cold War e Warzone adesso abbiamo tutti i dettagli precisi su ciò che vedremo nella nuova stagione dei celebri giochi firmati Activision, pronti ad offrire nuovi contenuti ai loro fan.

La Stagione 4 di COD Black Ops Cold War e Warzone partirà ufficialmente in Italia dopodomani, giovedì 17 giugno alle 6 del mattino, su PC e tutte le console PlayStation e Xbox. La nuova Stagione porta con sé tanti nuovi contenuti: tra questi troviamo quattro nuove mappe multiplayer, tre nuovi operatori, cinque armi inedite e nuovi contenuti per Outbreak e Warzone. Nel primo caso troviamo una nuova regione, una mappa aggiuntiva ed una nuova quest, mentre Warzone offrirà un aggiornamento alla mappa, un nuovo gulag, nuove modalità e un nuovo veicolo. In aggiunta, il Battle Pass della Stagione 4 includerà due armi gratuite, l'MG82 e la C58, oltre a tutti i 100 livelli di contenuti tra cui l'agente Jackal, oltre a diversi oggetti di personalizzazione, musiche e punti COD.

Si apre così una nuova stagione di contenuti, sfide e battaglie per gli appassionati di Call of Duty, nella speranza che possano essere goduti al massimo delle loro possibilità e senza spiacevoli situazioni collaterali: per rendere l'esperienza di gioco godibile per chiunque in tempi recenti Activision ha bannato oltre 350.000 utenti di COD per razzismo e commenti tossici, cercando di essere sempre molto attiva nell'allontanamento di cheaters. Che la Stagione 4 possa aver inizio!