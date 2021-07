COD Black Ops Cold War e Warzone Stagione 5: il teaser trailer anticipa un nuovo Operatore

Non c'è un attimo di respiro nella dimensione virtuale di Call of Duty: manco il tempo di godersi i nuovi contenuti della Stagione 4 Reloaded, che è già tempo di prepararsi all'inizio della quinta stagione, che dovrebbe avvenire intorno al 10 agosto.

In preparazione dell'evento, che rinnoverà ancora una volta l'offerta ludica di Black Ops Cold War e la Verdansk di Warzone, Treyarch ha pubblicato il primo teaser trailer della Stagione 5, che funge anche da outro per la linea narrativa predominante della Stagione 4. Il filmato, come potete vedere in apertura di notizia, presenta la voce fuori campo di Wraith, la quale approfitta di un punto di scambio per consegnare una valigia con dei dati rubati ad un nuovo enigmatico Operatore, che a quanto pare risulta essere in possesso "delle abilità necessarie per eseguire il piano finale di Stitch".

La sua identità non è stata rivelata, ma nei prossimi giorni non mancheranno le occasioni. Nelle settimane che ci separano dall'inizio della nuova stagione verranno senz'altro rivelate delle informazioni sui nuovi contenuti, nel frattempo potete godervi il filmato in apertura di notizia: buona visione!