COD Black Ops Cold War e Warzone: triplo weekend 2XP e una nuova modalità

È cominciata una nuova settimana, e i ragazzi di Activision ci hanno ragguagliato sulle novità che possiamo aspettarci in Call of Duty Black Ops Cold War e Call of Duty Warzone nei prossimi sette giorni.

La Stagione 2 sta per concludersi, ma non ha ancora esaurito le frecce al suo arco. Domani 13 aprile in Call of Duty Black Ops Cold War verrà messa a disposizione una versione completamente nuova di Gun Game. Come sempre, per arrivare alla fine di un match bisognerà utilizzare venti armi differenti in successione, ma in questa nuova variante della modalità la progressione cambierà da partita a partita. Inoltre, è stato appena annunciato un triplo weekend a doppia esperienza, sia per Black Ops Cold War, sia per Call of Duty Warzone: dalle 19:00 di venerdì 16 aprile allo stesso orario di lunedì 19 aprile sarà possibile ottere il doppio degli XP per il livello giocatore, il doppio dell'XP per le armi e il doppio dell'XP per il Battle Pass.

Con questa mossa gli sviluppatori intendono dare una spinta al leveling per consentire agli utenti di sbloccare tutto ciò che ha da offrire l'attuale Stagione 2, in attesa dell'inizio della Stagione 3 fissato per il 21 aprile. Intato, in Call of Duty Warzone s'è instaurato un nuovo meta con M16, FFAR 1 e CR-56...