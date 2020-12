COD Black Ops Cold War x Warzone: un leak svela i primi bundle in arrivo nel negozio

Ci sono ancora tante novità da scoprire sulla Stagione 1 di Call of Duty Black Ops Cold War, ma grazie ad un glitch introdotto con l'aggiornamento pubblicato questa mattina, alcuni giocatori sono riusciti a vedere quali saranno due dei bundle in arrivo nel negozio della prima stagione.

Il primo bundle è dedicato all'operatrice Nitro (skin alternativa di Zeyna), all'interno del quale è presente anche una serie di progetti leggendari, una finisher, un orologio, un coltello, un ciondolo, uno sticker e un salto di livello per il prossimo Pass Stagionale. Il secondo pacchetto ha invece come protagonista Killer Bee (skin alternativa di Pornova) e include in questo caso una sorta di katana, una finisher, un emlbema e un biglietto da visita. Oltre ad avere un quantitativo di contenuti diversi, i due pacchetti si differenziano anche per quello che riguarda il prezzo: lo Zeyna Operator Bundle costa infatti 2.400 Punti COD, il Disavowed Assassin, invece, "solo" 1.600 Punti COD. Per chi se lo stesse chiedendo, l'equivalente in euro del prezzo dei bundle corrisponde a circa 24 euro e 16 euro, senza però tenere conto della presenza nel negozio di pacchetti che consentono di risparmiare sull'acquisto di quantitativi maggiori di gettoni.

Prima di lasciarvi alle immagini dei bundle, vi ricordiamo che la prima stagione dello sparatutto in prima persona avrà il via il prossimo mercoledì 16 dicembre 2020 e sarà accompagnata da un nuovo aggiornamento gratuito.