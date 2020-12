COD Black Ops Cold War x Warzone: tutte le novità della Stagione 1

Activision ha finalmente svelato nel dettaglio tutte le novità in arrivo su Call of Duty Black Ops Cold War e Warzone in concomitanza con il debutto della Stagione 1, prevista per il prossimo mercoledì 16 dicembre 2020.

Ecco di seguito tutte le novità, che ad eccezione degli operatori saranno gratuite per tutti i possessori del gioco:

Warzone

Rebirth Island, nuova mappa

Nuova esperienza Gulag

Un arsenale più ampio grazie all'arrivo delle armi di Black Ops Cold War

Armi e operatori

Nuovi operatori: Stitch, Zeyna (in arrivo durante la Stagione 1) e Bulldozer (in arrivo durante la Stagione 1)

Nuove armi gratis: Groza (fucile d'assalto), Mac-10 (mitraglietta) e Spazza-Strade (fucile a canna liscia, in arrivo con l'update di metà Stagione 1)

Multiplayer classico

Modalità Scontro (2 contro 2) con le seguenti mappe: U-Bahn, ICBM, KGB e Game Show

Nuove mappe multigiocatore: The Pines (6v6), Nuketown '84 festivo (6v6), Raid (6v6) e Sanatorium (Team d'assalto, in arrivo a metà stagione)

Modalità di gioco inedite: Caccia agli oggetti (6v6) e Spionaggio (6v6, in arrivo a metà stagione)

Nuovo veicolo: Gommone tattico

Nuova Serie di punti: H.A.R.P.

Zombi

Evento a tempo di Natale: Jingle Hells

Modalità Frenesia, in arrivo a metà stagione

Ad accompagnare tutte queste novità troviamo ovviamente anche un Battle Pass con 100 livelli, i quali propongono sia ricompense gratuite che oggetti premium che possono essere sbloccati esclusivamente dai giocatori che acquistano il pass a circa 1.000 Punti COD, l'equivalente di 10 euro in microtransazioni.

