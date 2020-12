COD Black Ops Cold War x Warzone: la nuova mappa nel trailer della Season 1

Geoff Keighley lo aveva anticipato sui social nel corso degli ultimi giorni e, mantenendo le sue promesse, ha mostrato ai The Game Awards 2020 un nuovo trailer dedicato alla prima stagione di Call of Duty Black Ops Cold War, che introdurrà una nuova mappa in COD Warzone.

Il nuovo parco giochi per gli amanti della modalità battle royale dello sparatutto in prima persona prende il nome di Rebirth Island e offrirà ai giocatori una corposa serie di novità, a partire da una nuova struttura che rimpiazzerà il Gulag di Verdansk e permetterà ai giocatori sconfitti di provare a rientrare dopo uno scontro testa a testa con un altro soldato caduto in battaglia. Oltre a permetterci di dare un'occhiata ad alcuni dei nuovi punti d'interesse, il trailer ci consente di vedere in azione due nuovi veicoli: i motoscafi e le moto.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che l'update con i contenuti della Stagione 1 arriverà in forma gratuita per tutti i possessori di Black Ops Cold War e per i giocatori di COD Warzone a partire dal prossimo 16 dicembre 2020. Avete già visto i primi bundle in arrivo su COD Black Ops Cold War Stagione 1 svelati da un leak?