COD Black Ops Cold War: Zombie Chronicles 2 è in sviluppo e arriverà nel 2022?

Riemergono le voci di corridoio sullo sviluppo di Zombie Chronicles 2, possibile nuovo contenuto aggiuntivo per Call of Duty Black Ops Cold War la cui realizzazione è rumoreggiata sin da quando l'ultimo episodio della serie realizzata da Treyarch ha fatto il suo esordio sul mercato negli ultimi mesi del 2020.

A tornare sulla questione è l'insider Tom Henderson, da sempre molto attivo e affidabile sui rumors relativi a serie come Call of Duty e Battlefield, e che già in precedenza ha trattato l'argomento. Sebbene Zombie Chronicles 2 viene dato in sviluppo da anni, finora mai nessun indizio concreto o conferma ufficiale è stata fornita da Activision, e il leaker mette ora in dubbio la possibilità che possa arrivare quest'anno. Non solo: per Henderson è addirittura improbabile che il DLC possa essere appannaggio di Black Ops Cold War, ma che al contrario potrebbe essere spostato sul prossimo episodio della serie finora mai rivelato ufficialmente e noto con il nome non ufficiale di COD Vanguard.

In aggiunta, Henderson si dice sicuro che Zombie Chronicles 2 non sarà a disposizione gratuitamente, ma sarà studiato per essere continuamente espanso con nuovi contenuti a pagamento. Tutto ciò nell'ottica di rendere il prossimo capitolo di Call of Duty attraente per i giocatori sul lungo termine, spingendoli così ad acquistare nel corso del tempo i nuovi contenuti tramite aggiornamenti sempre più corposi e che possano generare profitti per l'azienda. Proprio per allungare il più possibile il ciclo vitale di Vanguard, Henderson ipotizza che l'espansione a tema zombie non arriverà prima di metà 2022. Al solito il tutto va preso con le pinze, non essendo per adesso conferme ufficiali sull'esistenza di Zombie Chronicles 2.

Per chi non lo sapesse, il primo Zombie Chronicles fu un DLC di Call of Duty Black Ops III uscito nel 2017, che conteneva diverse mappe classiche dei precedenti capitoli della serie in versione rimasterizzata. Il "sequel" di questo DLC dovrebbe quindi seguire la stessa strada, se e quando diverrà realtà. Nel frattempo la serie continua ad espandersi: la Stagione 5 di COD Black Ops Cold War avrà una modalità ispirata ad Among Us. Ecco inoltre in azione la nuova operatrice di COD Black Ops Cold War e Warzone.