Call of Duty Black Ops Cold War Zombie: come effettuare l'estrazione in elicottero

A differenza di quanto accadeva nella modalità zombie presente in ogni altro capitolo della serie Call of Duty, in Black Ops Cold War il gruppo di giocatori avrà la possibilità di effettuare un’estrazione tramite elicottero per scappare dalla partita prima del termine.

Effettuare questo tipo di operazione, sebbene comporti i suoi rischi e non sia un processo immediato, vi permetterà di abbandonare la partita anticipatamente, guadagnando comunque alcune ricompense utili per la progressione, come esperienza e Cristalli di Etherium, ed evitando di terminare il livello con una morte ingloriosa del gruppo.

Per poter iniziare il processo di estrazione, dovrete innanzitutto raggiungere almeno il round numero 10, soglia minima da soddisfare: una volta soddisfatto questo requisito, ogni 5 round avrete la possibilità di interagire con la radio presente nell’area iniziale della mappa per chiamare un elicottero da estrazione. Ricordate che, se state giocando insieme a altri giocatori in multiplayer online o in cooperativa locale, tutti i giocatori dovranno interagire con la radio, altrimenti nessun processo di estrazione potrà essere avviato. Inoltre, tenete presente, come detto sopra, che potrete effettuare questa azione solamente al decimo round e ogni quinto round successivo: potrete quindi farlo al round 15, 20, 30 eccetera, ma se siete al round 18 dovrete attendere di raggiungere il 20 prima di poter chiamare l’elicottero.

Dopo che tutti i giocatori avranno interagito con la radio vi verrà trasmessa la posizione di atterraggio dell’elicottero: a questo punto dovrete farvi strada fino alla zona designata e attendere qui l’arrivo del mezzo, tenendo nel frattempo a bada le orde di zombie che per l’occasione vi assaliranno con ancora più impeto. Dopo aver ripulito la zona di atterraggio dovrete continuare a difendere l’elicottero mentre questo inizierà la sua discesa al suolo, dopodiché vi basterà salire tutti a bordo tenendo i nemici lontani dal veicolo e potrete finalmente lasciare la partita, ottenendo così tutti le ricompense precedentemente citate.

Se volete saperne di più sul gioco, e sulle sue caratteristiche e modalità, vi rimandiamo alla nostra recensione di Call of Duty Black Ops Cold War. Sulle nostre pagine potete poi trovare anche la guida ai migliori fucili d'assalto del gioco, utile per tutti coloro che vogliono lanciarsi sul campo di battaglia con il migliore setup possibile fin dall'inizio.