COD Black Ops Cold War e Zombie: Treyarch promette grandi novità in arrivo!

Il team di sviluppatori di Treyarch ha inaugurato l'avvio del 2021 con una serie di comunicazioni decisamente interessanti, condivise a breve distanza l'una dall'altra.

Nel corso della mattinata di venerdì 8 gennaio 2021, la software house ha infatti anticipato una imminente pubblicazione di nuovo aggiornamento di Call of Duty: Black Ops Cold War volto a introdurre nuovi contenuti. Questi ultimi, in particolare, andranno ad arricchire le opzioni a disposizione degli appassionati delle modalità Multiplayer e Zombie dello shooter Activision. Quest'ultima, in particolare, accoglierà la modalità Crancked, volta ad intensificare il ritmo dell'azione, con un reset del timer di gioco ad ogni uccisione di un esemplare di non morto. Questo contenuto inedito, tuttavia, non è l'unica sorpresa che Treyarch ha in serbo per i propri fan.



Ad anticiparlo è la stessa software house, con un breve e criptico messaggio pubblicato dal proprio account Twitter ufficiale. Come potete verificare nel cinguettio disponibile direttamente in calce a questa news, il team ha utilizzato un riferimento all'Elemento 115 per consigliare alla community di restare sintonizzati per la diffusione di ulteriori dettagli in data venerdì 15 gennaio, coincidente con il "115 Day". Purtroppo, nessun indizio ulteriore è stato offerto da Treyarch, che si è limitata a evidenziare che l'introduzione di Crancked in COD Cold War Zombie non è l'unica sorpresa in arrivo.