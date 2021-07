COD Black Ops Cold War Zombies: ecco una delle armi in arrivo con Mauer Der Toten

Col passare delle settimane si avvicina l'ormai tradizionale update di metà stagione di COD Black Ops Cold War, il quale introdurrà questa volta una nuova mappa per la modalità Zombies: Mauer Der Toten. In attesa di poter esplorare la nuova mappa, gli sviluppatori hanno pubblicato le immagini di una delle armi con cui sconfiggeremo i non morti.

Parliamo nello specifico della CRBR-S (Conversion Ready Binary Repeater - Standard), particolarissima arma di cui possiamo vedere un disegno del progetto. Stando all'immagine, si tratta di una sorta di Ray-Gun mutaforma, dal momento che tramite l'applicazione di accessori di vario genere può assumere oltre alla forma di base anche altre forme che la rendono simile ad un fucile d'assalto, ad un revolver e ad una sorta di Ray-Gun. È molto probabile che la versione standard di questa pistola si possa ottenere in maniera casuale dal Forziere Misterioso oppure completando qualche easter egg della mappa Mauer Der Toten. In ogni caso non dovrebbe mancare molto all'arrivo del contenuto aggiuntivo, il quale vi ricordiamo che sarà completamente gratuito per tutti i giocatori che possiedono una copia fisica o digitale dello sparatutto.

Sapevate che COD Black Ops Cold War occupa un terzo dell'intero SSD di PS5?