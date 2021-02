COD Black Ops Cold War Zombies: in arrivo una modalità open world?

Stando alle ultime voci di corridoio, Treyarch potrebbe essere al lavoro su una modalità molto interessante per il suo Call of Duty Black Ops Cold War Zombies.

Secondo l'insider Okami, infatti, la software house sarebbe attualmente all'opera per la creazione di Outbreak, una nuova modalità di Zombies con una struttura profondamente diversa rispetto a quanto visto in Carneficina, in Die Maschine e in Firebase Z. A detta dell'utente Twitter si tratterebbe di una modalità ambientata in una mappa molto più vasta e liberamente esplorabile dai giocatori. Sebbene non vi siano informazioni più precise in merito, non è da escludere che gli sviluppatori vogliano ambientare la nuova mappa della modalità Zombies proprio in una Verdansk che pullula di zombi-nazisti e nella quale i giocatori possono girare a bordo di veicoli per spostarsi tra una località e l'altra. A questo proposito, non possiamo non citare la macchina a tema Zombies apparsa di recente in COD Warzone e che sta stuzzicando la curiosità di tutti i giocatori.

Vi ricordiamo che Firebase Z, il DLC gratuito disponibile da qualche giorno, è solo uno dei contenuti aggiuntivi della modalità a base di non morti che arriveranno nel corso dei prossimi mesi e che faranno parte del supporto post-lancio. In attesa di scoprire maggiori dettagli sul possibile arrivo di Outbreak, vi ricordiamo che l'ultima patch di COD Black Ops Cold War risolve i bug delle classi in League Play e i crash in Firebase Z.