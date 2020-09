COD Black Ops Cold War Zombies: Battle Pass, rarità delle armi e prime immagini

Come promesso, Activision e Treyarch ci hanno offerto un assaggio della modalità Zombies di Call of Duty Black Ops Cold War, svelandoci al contempo tantissimi dettagli in merito ad uno dei ritorni più attesi in assoluto.

Dopo aver visto il video di presentazione, scoperto l'incipit della storia ambientata negli anni '80 e ricevuto la conferma del cross-play (anche tra generazioni), è giunta l'ora di andare alla scoperta delle molteplici meccaniche di Zombies. Innanzitutto, è stato confermato che l'esperienza acquisita e il tempo trascorso nella modalità a base di non morti contribuiranno alla progressione del Battle Pass. Previsto anche il supporto ai Loadout, in questo modo i giocatori potranno cominciare un match scegliendo una delle proprie armi create dall'Armaiolo.

A proposito di armi, in Zombies saranno suddivise in livelli di rarità. Maggiore è la rarità di una bocca da fuoco, maggiore è il danno che può infliggere. Grazie al ritorno del macchina Pack-a-Punch, le armi potranno inoltre essere aggiornate, in questo modo - per la prima volta nella serie - qualsiasi arma del gioco potrà rivelarsi utile anche negli ultimi round. Sul campo di battaglia potranno essere trovati anche degli Upgrade, che aggiungeranno un ulteriore livello di tatticismo al gioco di squadra. Si tratta di abilità caricabili tramite le uccisioni che possono essere usate in caso di necessità: alcune aumentano le capacità offensive, altre sono utili per curare o resuscitare i compagni.

Prevista anche una meccanica di crafting, con la quale costruire equipaggiamenti letali, tattici o di supporto direttamente sulla mappa. Tornano i classici Perks di Zombies (re-immaginati con l'estetica di Cold War), dal Juggerhog alla Speed Cola. Non ci sarà un limite al numero di Perks consumabili. Segnaliamo, infine, la meccanica Exfil: piuttosto che perire all'orda, i giocatori potranno richiedere un'estrazione via elicottero. Il numero degli spawn degli zombie aumenterà fino ad 11, ma sono previste ricompense aggiuntive per chi riesce a scappare.

Il lancio di Call of Duty Black Ops Cold War è fissato per il 13 novembre su PC, Xbox One, Xbox Series X|S e PlayStation 4. Su PS5 arriverà al lancio della console, fissato per il 19 novembre in Italia. Prima di allora si svolgerà la Beta gratis di Call of Duty Black Ops Cold War, che prenderà il via l'8 ottobre in esclusiva PS4 per poi approdare su PC e Xbox One la settimana successiva.