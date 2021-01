COD Black Ops Cold War Zombies: come ottenere il Martello di Thor

Grazie ad uno degli ultimi aggiornamenti di Call of Duty Black Ops Cold War è ora possibile utilizzare il possente Martello di Thor nella modalità Zombies, a patto però di seguire alcuni passaggi fondamentali per impugnare la leggendaria arma del figlio di Odino.

Sbloccate il Maglio

Il primo passo è ovviamente quello di procurarsi l'arma che andremo poi a trasformare nel Martello di Thor, ovvero il Maglio. Si tratta dell'enorme martello da demolizione che il team di sviluppo ha introdotto nello sparatutto qualche giorno fa e che richiede un po' di pazienza per essere sbloccato, dal momento che l'unico modo per aggiungerlo all'armeria è quello di completare una particolare sfida a base di coltelli. A questo proposito, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida con i consigli su come sbloccare gratis il Maglio in Call of Duty Black Ops Cold War e Warzone. Una volta sbloccata l'arma, visitate la pagina dei loadout di COD Black Ops Cold War Zombies e create una classe con l'arma in questione, così da utilizzarla nella prossima partita a Die Maschine.

Attivate la corrente e sbloccate il Pack-a-Punch

Ottenuta l'arma e creata la classe, il vostro obiettivo è ora quello di dare il via ad un match in Die Maschine e attivare sia la corrente che il Pack-a-Punch tra un round e l'altro. In questo modo potrete scendere nella sala del generatore nei sotterranei della mappa e procedere al potenziamento dell'arma con 5.000 punti: al primo power-up l'arma si trasformerà da Maglio a Zjolnir (sì, gli sviluppatori hanno deciso di chiamarlo così e di non dargli il nome di Mjolnir). Per dare un tocco aggiuntivo al Martello di Thor potete anche applicare sempre tramite il Pack-a-Punch l'effetto elettrico ai colpi, così da renderlo identico all'arma del dio del tuono. Se invece volete aumentarne il danno, potete recarvi presso la stazione di potenziamento (quella che permette anche di creare il giubbotto antiproiettili) e aumentare la rarità dell'arma fino a farla diventare leggendaria.