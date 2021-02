COD Black Ops Cold War Zombies: con Firebase Z arriva anche una nuova arma, il R.A.I. K-84

A poche ore dalla pubblicazione del nuovo ed atteso aggiornamento di Call of Duty Black Ops Cold War, Treyarch ha confermato l'arrivo di un'arma inedita che i giocatori potranno trovare esclusivamente nella mappa Firebase Z della modalità Zombies.

Ci riferiamo al Reactorniy Avtomat-Izluchatel Kuhlklay-84, il cui nome abbreviato è R.A.I. K-84. Questo strumento di morte non è altro che un fucile d'assalto che, come suggerisce il nome, potrebbe sparare ad un'elevata cadenza di fuoco dei proiettili molti simili a quelli della Ray Gun. Se le ipotesi dei fan dovessero essere corrette, quindi, ci troviamo di fronte ad una versione rivisitata della celebre pistola a raggi che i giocatori amano utilizzare nella modalità a base di zombi-nazisti. Come tutte le armi di questo genere, gli utenti non potranno inserirla all'interno della loro classe personalizzata e l'unico modo attraverso il quale sarà possibile imbracciarla sarà interagire con la Cassa Misteriosa e sperare che la sorte sia dalla loro parte.

Prima di lasciarvi alle immagini dell'arma, vi ricordiamo che il preload della patch 1.11 di Call of Duty Black Ops Cold War è già disponibile per gli utenti PlayStation 4. Avete già letto del ban di più di 60.000 account su Call of Duty Warzone?