COD Black Ops Cold War Zombies: con Firebase Z arriva anche un nuovo perk

Il sito ufficiale di Treyarch ha accolto questa sera un lungo post interamente dedicato al prossimo aggiornamento gratuito della modalità Zombies di Call of Duty Black Ops Cold War, in arrivo tra un paio di settimane.

Il gioco sta infatti per accogliere una nuova mappa per la modalità a base di non morti che prende il nome di Firebase Z, la quale andrà ad affiancare Die Maschine e permetterà ai giocatori di affrontare nuove minacce e scoprire nuovi retroscena sulla guerra tra Weaver e l'Omega Group. Ad accompagnare l'arrivo della nuova mappa troveremo anche nuove tipologie di nemici ed un perk inedito: Tombstone. Questa bevanda permetterà ai giocatori di trasformarsi in Ombre nella dimensione alternativa e consente di utilizzare le armi mentre si è a terra. Le vere potenzialità di questo perk si scatenano spendendo i propri Cristalli di Aetherium nella schermata di potenziamento, i quali permettono di sbloccare i seguenti power-up:

Livello I – La forma Ombra permette di rigenerare la salute

Livello II – La durata della fase di atterramento dura fino a 60 secondi

Livello III – Al momento della morte si genera una lapide contenente tutte le armi, l'equipaggiamento e le risorse possedute al momento del decesso

Vi ricordiamo che la mappa Firebase Z di Call of Duty Black Ops Cold War Zombies sarà disponibile a partire dal prossimo 4 febbraio 2021 e sarà gratuita per tutti i possessori del gioco su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S.