COD Black Ops Cold War Zombies gratis per una settimana: dettagli e modalità incluse

Activision e Treyarch si stanno preparando a lanciare un'iniziativa che non ha precedenti nella storia di Call of Duty: a partire da giovedì 14 gennaio, la modalità Zombies di Black Ops Cold War sarà gratis per una settimana per tutti i giocatori in occasione del lancio dell'update di mezza stagione!

Durante la Zombies Free Access Week, che si svolgerà dal 14 al 21 gennaio, i giocatori di PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC potranno giocare gratuitamente a Zombies in due differenti modalità. La prima è Die Maschine, un'esperienza basata sui round in cui un massimo di quattro giocatori sono chiamati a sopravvivere alle orde di non morti; la seconda, Frenesia, debutterà proprio il 14 gennaio chiedendo ai giocatori di tenere d'occhio un conto alla rovescia: se fanno trascorrere troppo tempo prima di uccidere uno zombi, esplodono! I giocatori PlayStation potranno giocare anche ad una terza modalità esclusiva, chiamata Assalto Zombi e indirizzata alle squadre da due giocatori.

Stando a quanto dichiarato da Treyarch, il client di Zombies Free Access Week verrà messo a disposizione al download già nelle prossime ore, in modo da permettere a tutti quanti di prepararsi in vista del 14 gennaio. Nel frattempo, informatevi su tutte le novità previste dall'aggiornamento di mezza stagione per COD Black Ops Cold War e Warzone.