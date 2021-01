COD Black Ops Cold War Zombies gratis per una settimana: link per il download

Per celebrare il lancio della Stagione 1 Reloaded di Call of Duty Black Ops Cold War, che ha portato con sé nuove mappe, modalità e altro ancora, Treyarch ha ben pensato di offrire un'opportunità più unica che rara ai videogiocatori di tutto il mondo: una settimana di gioco gratuito a Zombies!

A partire da oggi fino a giovedì 21 gennaio, tutti gli utenti su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC possono scaricare e giocare gratis alla componente Zombies di Call of Duty Black Ops Cold War. Il client è denominato "Accesso Gratuito Zombi" e potete tranquillamente trovarlo accedendo allo store della vostra console. Se vi torna più comodo, potete riscattarlo gratuitamente dirigendovi a questi indirizzi:

Tenete presente che è richiesto un abbonamento a PlayStation Plus o a Xbox Live Gold per giocare, anche se l'accesso a Zombi è gratuito. Su PC non vi serve nessun link: vi basta aprire l'applicazione Blizzard Battle.net, entrare nella scheda di Call of Duty Black Ops Cold War (dovreste trovarla in fondo, sotto alla voce Giochi Partner) e cliccare su Provalo Gratis.

Durante la settimana di accesso gratuito potete provare due modalità. Die Maschine, un'esperienza basata sui round in cui un massimo di quattro giocatori sono chiamati a sopravvivere alle orde di non morti, e la nuovissima Frenesia, aggiunta proprio quest'oggi con l'aggiornamento di mezza stagione: in questa modalità dovete tenere d'occhio un conto alla rovescia, poiché se lasciate passare troppo tempo senza uccidere un non morto, finirete per esplodere! I giocatori PlayStation possono accedere anche ad una terza modalità esclusiva chiamata Assalto Zombi e pensata per squadre da due giocatori.