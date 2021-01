COD Black Ops Cold War Zombies: guida alle migliori classi per iniziare

Nel corso di una qualsiasi partita di Call of Duty Black Ops Cold War Zombies è possibile non solo potenziare le armi, ma anche raccoglierne di nuove non disponibili nel menu di creazione di una classe. Iniziare col piede giusto è però importante ed è per questo che oggi vi proporremo alcuni loadout con i quali iniziare a giocare.

Le classi della modalità Zombies sono molto semplici e sono formate da una sola arma con cinque accessori (otto se avete potenziato al massimo alcune categorie come i fucili tattici) e un Potenziamento da campo. In questa guida vi daremo qualche consiglio sulle armi migliori per eliminare grosse quantità di non morti in breve tempo e non per sbloccare le mimetiche, dal momento che i loadout che stiamo per proporvi non sono i migliori per effettuare colpi critici a meno che non si voglia mirare ma permettono di sparare senza mirare e di fare in modo che i nemici lascino cadere a terra un bel po' di materiali ed equipaggiamento extra.

Ecco di seguito le armi migliori per iniziare:

Gallo SA12 (fucile a canna liscia Bravo)

Volata: Fiammata conica 12 Ga

Canna: Task Force da 24,8"

Corpo: Puntatore Ember

Caricatore: Turbo STANAG 12 colpi

Calcio regolabile: Calcio Marathon

Hauer 77 (fucile a canna liscia Alpha)

Volata: Fiammata conica 12 Ga

Canna: Task Force da 25,2"

Corpo: Puntatore Ember

Caricatore: Turbo STANAG 8 colpi

Calcio regolabile: Calcio Marathon

Coltello

Quest'arma non può essere modificata in alcun modo e può essere una vostra grande alleata nel corso di una partita a Die Maschine. Vi suggeriamo di utilizzare un coltello solo se non avete potenziato al massimo questa categoria di arma nei menu di gioco tramite i Cristalli di Aetherium, dal momento che al livello III quest'abilità permette di utilizzare un coltello con l'attacco corpo a corpo di qualsiasi arma. Non dimenticate che le eliminazioni corpo a corpo danno lo stesso quantitativo di punti di un'eliminazione critica e i colpi melee eliminano all'istante fino al round 12.

Questi sono invece i migliori Potenziamenti da campo da utilizzare:

Schermatura Etere

Utilizzando quest'abilità è possibile diventare temporaneamente invisibili e avere quindi la possibilità non solo di scappare quando le cose si mettono male, ma anche di guadagnare qualche secondo di tempo utile a rianimare gli alleati a terra senza che qualcuno possa eliminarvi nel mentre. Potenziando questo potere è possibile ricaricare le armi all'attivazione, aumentarne la durata e fare uno scatto in avanti, utilissimo quando i nemici vi chiudono in un angolo e siete senza via d'uscita.

Aura curativa (livello III)

Il miglior Potenziamento da Campo tra quelli disponibili in COD Black Ops Cold War Zombies è senza ombra di dubbio Aura curativa, sebbene la sua efficacia si possa vedere solo al potenziamento dell'abilità al terzo livello tramite i Cristalli Aetherium. Purtroppo per accedere agli upgrade di Aura curativa occorre raggiungere un grado particolarmente elevato ed è sconsigliabile utilizzarla a meno che non sia di livello III. È proprio al livello massimo, infatti, che questo potenziamento non solo cura all'istante ma consente anche di rianimare tutti gli alleati a terra e in qualsiasi punto della mappa: si tratta insomma di un'abilità che può salvare nei momenti più difficili di una partita.

