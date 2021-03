COD Black Ops Cold War Zombies: ecco perché gli Easter Egg sono più facili

Come avrete già notato giocando a Call of Duty Black Ops Cold War Zombies (modalità che per ben due volte è stata giocabile gratuitamente dal pubblico), portare a termine gli Easter Egg è molto più semplice rispetto ai precedenti capitoli della serie Treyarch.

Si tratta questa di una decisione presa dal team di sviluppo in seguito all'analisi di alcuni dati relativi ai vecchi Zombies. Sembra infatti che solo il 2% dei giocatori delle vecchie modalità a orde si siano impegnati nel completamento degli Easter Egg, la cui difficoltà impediva agli utenti meno esperti di poter eseguire delle azioni specifiche per attivare eventi o sbloccare oggetti. Per tale motivo, i giocatori rinunciavano anche solo a provarci e si divertivano ad osservare questi Easter Egg su YouTube, dove i più esperti caricavano diversi video al riguardo.

In Call of Duty Black Ops Cold War Zombies, però, le cose sono cambiate e chiunque può provare ad attivare i vari Easter Egg. Questi segreti sono infatti più semplici da attivare e sono persino presenti a schermo degli aiuti che consentono di comprendere meglio quali sono i passaggi da seguire per portarli a termine. Stando alle parole di Corky Lehmkuhl, studio creative director presso Treyarch, grazie a questo nuovo sistema molti più giocatori stanno completando gli Easter Egg e portali come Reddit sono ricchi di testimonianze di giocatori che grazie all'ultimo capitolo della serie hanno vissuto un evento del genere per la prima volta.

A proposito di questa modalità, avete già dato un'occhiata ad Outbreak, una delle principali novità della Stagione 2 di Call of Duty Black Ops Cold War e Warzone?