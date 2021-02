COD Black Ops Cold War Zombies: già scoperti i primi glitch di Firebase Z

Come accade spesso in questi casi, i giocatori di Call of Duty Black Ops Cold War si sono fiondati nelle ultime ore sulla modalità Zombies al fine di analizzare la nuova mappa Firebase Z, la quale ha sembra già presentare una serie di glitch molto utili per chi vuole ottenere con facilità alcune ricompense.

Tra i vari problemi di cui soffre la nuova mappa ne troviamo infatti uno grazie al quale i giocatori, effettuando una serie di passaggi molto precisi che coinvolgono l'utilizzo di gadget di vario genere (tra i quali molotov e supporto aereo), si trasformano in macchine da guerra invincibili e possono così andare liberamente in giro per la mappa a seminare il caos senza che alcuno zombi-nazista possa farlo fuori. Ovviamente sono in tantissimi i giocatori che in queste prime ore dal debutto della mappa ne stanno approfittando per poter sbloccare tutte le mimetiche più difficili delle varie armi, così da poter ridurre al minimo le sessioni di farming e sfoggiare online le skin animate di questa modalità. Ovviamente non ci vorrà molto prima che questi problemi giungano agli occhi di Treyarch, che provvederà sicuramente a sistemare queste falle nel giro di qualche giorno se non addirittura in tempi più brevi, come accaduto tempo fa con Die Maschine.

Avete già dato un'occhiata al R.A.I. K-84, la nuova arma di Call of Duty Black Ops Cold War Zombies? Vi ricordiamo che questo fucile e la mappa Firebase Z sono gratuiti per tutti i possessori del gioco e sono inclusi nell'ultimo aggiornamento, disponibile su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S.