COD Black Ops Cold War Zombies: svelata Onslaught, la modalità in esclusiva PS4 e PS5

Dalle colonne del PlayStation Blog, James Mattone di Activision presenta ufficialmente Onslaught, un'attività che rientrerà nell'esperienza Zombies di COD Black Ops Cold War e che sarà disponibile in esclusiva temporale su PS4 e PS5 fino al mese di novembre del 2021.

Il capo sceneggiatore di Activision Editorial descrive Onslaught, o Assalto Zombi, come una modalità multiplayer per due giocatori dal ritmo serrato che vedrà il proprio team di Requiem indagare sulle anomalie dell'Etere Oscuro.

Una volta entrati in contatto con un Globo misterioso, i membri del Requiem vengono irradiati di un'energia innaturale che obbliga i giocatori a combattere contro ondate apparentemente infinite di creature non-morte.

Nella modalità Assalto Zombi, i partecipanti all'Onsalught avranno così modo di coordinarsi con un altro utente in rete per poter arginare l'avanzata dei redivivi: nel corso della partita potremo servirci della protezione garantita dal Globo scaturito dall'Etere Oscuro e, naturalmente, delle numerose armi reperite nello scenario a tinte oscure, tra mitragliatrici, fucili di precisione, esplosivi, armi bianche o canna corta.

Avanzando nelle ondate potremo affrontare dei nemici Elite, creature particolarmente difficili da abbattere ma che, una volta sconfitte, forniranno un quantitativo di punti elevato che consentirà agli utenti di sbloccare premi da utilizzare sia nelle modalità Zombi che nel multigiocatore canonico.

Onslaught sarà accessibile sin dal lancio di Call of Duty Black Ops Cold War, previsto per il 13 e 19 novembre su PS4 e PS5, come pure su PC, Xbox One e Xbox Series X e S. Gli acquirenti delle versioni non-PlayStation del kolossal sparatutto di Activision potranno accedere alle sfide Onslaught al termine dell'esclusiva siglata con Sony, ossia dall'1 novembre 2021.