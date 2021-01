COD Black Ops Cold War Zombies: trucchi e consigli per la modalità Frenesia

Grazie all'arrivo dell'aggiornamento di metà Stagione 1 di Call of Duty Black Ops Cold War è stata introdotta anche una nuova modalità di Zombies, Frenesia, la quale stravolge questa componente del gioco e la rende molto più veloce e, appunto, frenetica.

Come funziona la modalità Frenesia

Avviando una partita in questa nuova modalità di COD Zombies, per ora disponibile esclusivamente nella mappa Die Maschine (presto sarà possibile giocare questa modalità anche nella mappa gratuita Firebase Z, in arrivo il 4 febbraio 2021), occorre fare molta attenzione ad un timer. Questo conto alla rovescia, ben visibile sulla parte sinistra dello schermo, ha un valore massimo di 30 secondi e può essere ricaricato eliminando avversari o fermato per qualche istante raccogliendo un apposito potenziamento dai cadaveri dei nemici uccisi. Allo scadere del timer il giocatore esplode e, dal momento che ogni giocatore ha il suo timer, occorre che ognuno elimini costantemente nemici. Per vostra fortuna non esistono tempi morti tra un round e l'altro e i non morti arriveranno costantemente nella mappa, così che il flusso di eliminazioni non possa mai interrompersi. Proseguendo nella partita, il timer andrà a ridursi per via dell'aumento del numero di nemici e round dopo round arriverà ad un massimo di 12,5 secondi.

Armi migliori da usare nella modalità Frenesia

Nella modalità Frenesia di Call of Duty Black Ops Cold War Zombies non esistono armi realmente più forti di altre e valgono in genere le medesime regole della modalità classica. A questo proposito, vi suggeriamo di sbloccare il prima possibile tutte le porte che conducono ai sotterranei e attivare la corrente: in questo modo sbloccherete in maniera istantanea il Pack-A-Punch senza che occorra raccogliere componenti o spostarsi per la mappa. Facendo molta attenzione a non sprecare tempo utile (fate in modo che un gruppo di zombi vi segua, così che possiate eliminarlo nel tempo e ricaricare il timer) e a velocizzare il più possibile i tempi di permanenza nel menu della macchina per il potenziamento. Un ottimo power-up da selezionare presso il Pack-A-Punch è sicuramente la Mod per le munizioni chiamata Squagliacervelli (anche in questo caso sarebbe opportuno potenziarla al livello III), grazie alla quale uno dei nemici colpiti si trasforma in un utile alleato che andrà a far fuori altri zombi-nazisti ricaricando per voi il timer. Per quello che riguarda invece il Potenziamento da Campo, potreste fare un pensierino sull'Anello di fuoco (possibilmente potenziato al livello III tramite l'utilizzo dei Cristalli di Aetherium), il quale soprattutto nelle fasi più avanzate della partita può consentirvi di avere protezione e far fuori grosse quantità di nemici al tempo stesso.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche una guida alle migliori armi e abilità da utilizzare in Call of Duty Black Ops Cold War Zombies. Avete già sbloccato gratis la nuova katana Wakizashi in COD Black Ops Cold War e Warzone?