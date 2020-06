Da COD Black Ops a Destiny, i 10 trailer live-action più belli dei videogiochi!

Per promuovere a dovere un videogioco a volte occorre anche una pubblicità di grande impatto. Eccovi allora quelli che sono per noi i dieci migliori trailer in live action realizzati dalle menti creative dell'industria dell'intrattenimento digitale.

Da sempre considerati come un elemento imprescindibile della campagna promozionale dei videogiochi ad alto budget, i filmati in live action sanno creare la "giusta atmosfera" nel periodo di lancio di un titolo tripla A, contribuendo a trainarne le vendite e ad aumentare le attese degli appassionati.

Pur essendo accomunati da un taglio squisitamente cinematografico, ogni filmato pubblicitario riesce a ritagliarsi un proprio spazio di originalità, specie nel caso dei trailer più apprezzati. Questi ultimi, infatti, non fanno semplicemente sfoggio della bravura dei rispettivi designer e registi ma fanno leva sulle qualità del titolo da promuovere per instaurare un legame con lo spettatore.

Nel video che trovate in calce alla notizia, proviamo perciò a riassumere il ricco caleidoscopio di emozioni regalateci dai migliori trailer live action, dal nostalgico spot di Dragon Ball Z Kakarot al cortometraggio di Anthem firmato da Neill Blomkamp, il regista di District 9, Humandroid ed Elysium. Nel nostro filmato trovano spazio anche i video promozionali di Fallout 76, Resident Evil 2 Remake, Destiny, Assassin's Creed 3, Call of Duty Black Ops e tanti altri: fateci sapere quale preferite o suggeriteci altri live action a tema videoludico servendovi del modulo dei commenti.