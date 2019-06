COD Black Ops: la modalità Zombie inaccessibile su PC, parte il review bombing su Steam

Gli appassionati di sparatutto su PC che continuano a divertirsi all'interno della dimensione multiplayer di Call of Duty: Black Ops riferiscono di non poter accedere da quasi una settimana alla modalità Zombie, decidendo così di inscenare una protesta bombardando di recensioni negative il gioco su Steam.

Come potete osservare nell'immagine che vi riportiamo in calce alla notizia, il grafico delle recensioni utente di COD Black Ops dell'ultimo mese mostra un evidente crollo dei giudizi degli acquirenti del gioco lanciato da Activision nel novembre del 2010.

Il review bombing, partito nelle ultime giornate, coincide inesorabilmente con l'errore segnalato dagli utenti e non ancora risolto dagli sviluppatori originari, Treyarch, o da qualsiasi altro team interno ad Activision incaricato di supportare il gioco.

Secondo quanto illustrato da coloro che stanno evidenziando questo problema attraverso un commento sulla pagina Steam del titolo, il bug in questione sarebbe legato a un qualche tipo di incompatibilità tra il client di COD Black Ops e gli ultimi aggiornamenti del client PC di Steam, con relativo messaggio di errore che rende ancora più frustrante l'esperienza vissuta da chi desidera accedere alla modalità Zombie e, in taluni casi, persino alla campagna principale.

In attesa di scoprire quali azioni compirà Activision per risolvere questo problema, vi ricordiamo che prima dell'E3 2019 abbiamo provato l'ultimo capitolo della serie sparatutto di Call of Duty e che su queste pagine trovate la nostra anteprima di COD Modern Warfare per PC, PlayStation 4 e Xbox One.