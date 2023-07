COD Black Ops e Modern Warfare: i giochi Xbox 360 tornano a dominare le vendite

Dopo la riapertura e aggiornamento dei server dei vecchi capitoli di Call of Duty, la serie sparatutto di Activision sta regnando incontrastata in cima alla classifica software su Xbox Store.

A testimonianza di quanto affezionata sia ancora la community di Call of Duty nei riguardi dei capitoli pubblicati durante l'epoca di PlayStation 3 e Xbox 360, non appena i server di giochi come Call of Duty Black Ops 2 e Modern Warfare 2 sono stati riaperti, gli utenti si sono riversati in massa a ripopolare le mappe che hanno segnato un'era del gaming online.

Come riportato da MauroNL su Twitter, diversi giochi storici della serie occupano i primi posti della classifica di vendita su Xbox Store, di cui vi andiamo a riportare le prime cinque posizioni negli USA e nel Regno Unito:

USA

COD Black Ops II COD Modern Warfare 2 COD Black Ops COD Modern Warfare 2 (2022) COD Modern Warfare 3

UK

COD Modern Warfare 2 COD Black Ops II COD Black Ops The Crew 2 Gold Edition COD Modern Warfare 3

Come potete osservare, con l'unica eccezione rappresentata da The Crew 2 Gold Edition in UK, tutte le posizioni sono occupate da un gioco della serie di Call of Duty, e praticamente tutti a parte Modern Warfare 2 (2022) sono vecchi capitoli del franchise. Sembra che i più amati in assoluto, ad ormai diversi anni di distanza dalla loro pubblicazione, siano Call of Duty Black Ops, che contava 100.000 giocatori alla riapertura dei server, e Modern Warfare 2 (2009).