COD Black Ops Zombies: Treyarch presenta la nuova mappa Firebase Z

A conferma delle anticipazioni sulla nuova mappa Zombies di COD Black Ops Cold War, Treyarch si affaccia sulle pagine del sito ufficiale di Call of Duty per annunciare ufficialmente Firebase Z.

I rappresentanti della sussidiaria californiana di Activision descrivono Firebase Z come "la sorpresa infernale per i fan di Zombies mentre continua la storia dell'Etere Oscuro". La nuova mappa dell'esperienza Zombies di Call of Duty Black Ops Cold War sarà disponibile a partire dal 4 febbraio e potrà essere scaricata in via del tutto gratuita.

La sinossi di Treyarch che accompagna il reveal di Firebase Z ci aiuta a inquadrare cronologicamente questa ambientazione e, naturalmente, le attività a tinte horror che dovremo svolgere al suo interno: "Con la distruzione del sito Projekt Endstation nella Seconda Guerra Mondiale, e dopo aver indagato sull'anomalia ultraterrena dell'Etere Oscuro in Polonia, il Requiem ora si concentra sull'ultimo sito piagato dall'epidemia di Etere Oscuro, l'Avamposto 25 noto con il nome in codice di Firebase Z".

Nell'attesa di ricevere ulteriori dettagli su Firebase Z, ricordiamo a chi ci segue che da oggi, 14 gennaio, è possibile giocare gratis a COD Black Ops Cold War Zombies: l'iniziativa promozionale di Activision durerà fino al 21 gennaio e consentirà ai più curiosi di provare le modalità Die Maschine e Frenesia su PC, PS4, Xbox One, PS5 o Xbox Series X/S.